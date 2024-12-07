«Творится бардак»: первая реакция Трампа на события в Сирии

Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии, это не американская война, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

«В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», - написал он в Truth Social.

По словам Трампа, повстанцы «в ходе хорошо скоординированной атаки захватили несколько городов» и «готовятся сделать большой шаг для свержения Асада».