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Украинцы вернулись от Трампа ни с чем

00:23 975

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил команде избранного президента США Дональда Трампа помочь Украине отвоевать территории по границы 2022 года, однако понимания не встретил, пишет издание «НВ» со ссылкой на источники.

Ермак, кроме того, говорил с представителями президента США о вступлении Украины в НАТО, но в команде Трампа к этому относятся «очень прохладно, очень негативно». По информации издания, против этого выступает и уходящая администрация, включая советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Утверждается, что представители Трампа остались «не совсем довольны» рассказом Ермака о ситуации на фронте в Украине.

«Ермак рассказывал о том, что сейчас происходит на фронте, о текущей ситуации в Украине. А американцы и Трамп (у него есть доступ к разведывательной информации) имеют уже больше [информации, чем то], что озвучил Ермак. Потому американская сторона была не совсем довольна той информацией, которую получила от Ермака о текущей ситуации на фронте. У них есть реальная ситуация, а им рассказывают немножко такую, украшенную», - заявила журналистка, которая была в США во время визита Ермака.

Встречи Ермака с людьми Трампа в США длились «недолго», никаких решений принято не было. Накануне встречи на Ермака собирали «справку», в которой также были «определенные негативные моменты».

Издание пишет, что в окружении Трампа против посредников по Украине, президент США планирует сам напрямую вести переговоры.

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