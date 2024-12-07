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Хомс у повстанцев
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Хомс у повстанцев

В Катаре решали судьбу Сирии: приняли совместное заявление

01:23 1553

В субботу, 7 декабря, в столице Катара Дохе состоялись переговоры по Сирии. В них приняли участие представители астанинского формата — России, Ирана, Турции и пяти арабских стран — Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Египта и Ирака. Стороны призвали к политическому урегулированию.

Встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана на полях форума в Дохе

«В совместном заявлении по поводу последних событий в Сирии участники подчеркнули, что продолжение сирийского кризиса представляет опасное развитие событий для безопасности страны, а также для региональной и международной безопасности», — говорится в совместном заявлении, которое опубликовал МИД Катара в соцсети X.

Авторы заявления считают, что все стороны конфликта должны искать политическое решение кризиса, «которое приведет к прекращению военных операций и защите гражданского населения».

Участники переговоров договорились продолжать координацию по вопросу политического урегулирования в Сирии. Стороны поддержали усилия ООН по этому вопросу.

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