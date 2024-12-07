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Хомс у повстанцев
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Хомс у повстанцев

Романтик и патриот, сошедший с террористической дороги

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Леонид Швец, автор haqqin.az
01:40 1358

Турция, Иран и Россия встретились в Катаре, чтобы обсудить будущее Сирии. Иранские и российские представители ведут разговоры о необходимости прекратить боевые действия и организовать диалог «между правительством и легитимной оппозицией». Удивительное миролюбие, еще недавно у иранских сил и российских наемников с сирийской оппозицией разговор был короткий. Видимо, что-то случилось.

Случилось известно что. События развиваются настолько стремительно, что в любую минуту может поступить информация о падении режима Башара Асада. Он валится такими темпами, демонстрируя абсолютную неспособность к сопротивлению, что ни о каком разговоре с правительством речи быть не может, это бессмыслица. Все, о чем люди Асада могут договариваться, это о сохранении себе жизни. Если повезет.

Всех по понятным причинам пугало и пугает прошлое как ХТШ, так и ее лидера

Но вот в чем не возникает сомнения, так это в том, что важной стороной переговоров о будущем Сирии станет Абу Мухаммад аль-Джулани, лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), возглавившей наступление, которое неожиданно обернулось падением Алеппо, а затем броском к Хаме, Хомсу и Дамаску. Да, безусловно, подготовка ХТШ в провинции Идлиб проходила при значительной помощи внешних сил, но способность Джулани уловить переломный момент и максимально его использовать, как в военном, так и в политическом отношении, выявила в нем в эти дни штурма и натиска на асадовские силы серьезную и вполне самостоятельную фигуру, которая будет играть очень важную роль в сирийской политике.

Всех по понятным причинам пугало и пугает прошлое как ХТШ, так и ее лидера. В молодости он отправился в Ирак, чтобы помочь тому в борьбе с американцами, а потом был в Сирии представителем аль-Багдади, будущего главы «Исламского государства». Но уже к 2017 году его группировка разорвала связи сначала с аль-Багдади, а затем с «Аль Каидой». Идея всемирного джихада сменилась у него целью национального освобождения. Он по-прежнему считает сильную религиозную составляющую обязательной культурной особенностью региона, но теперь уже говорит о необходимости мирного сосуществования с носителями других религиозных взглядов ради общего сирийского будущего.

Для многих стала откровенностью та дисциплина, которую проявляют бойцы ХТШ, входя в захваченные города и селенья. В соцсетях публикуют памятку для солдат ХТШ: «Запрещается стрелять в воздух, чтобы не пугать местных жителей. Запрещается наносить ущерб общественным учреждениям. Запрещается вламываться в частные дома, вне зависимости от того, кому они принадлежат. Все бойцы должны покинуть черту городов и отправиться на фронт, чтобы свернуть режим. Каждый, кто нарушит эти предписания, ответит за это».

События развиваются настолько стремительно, что в любую минуту может поступить информация о падении режима Башара Асада

Очевидно, для Джулани очень важно продемонстрировать, что его людей не нужно пугаться, как с ужасом ждали боевиков ИГИЛ под черным знаменами. У его солдат одна задача: освободить страну от асадистов и их союзников. Кстати, в качестве флага сторонники Джулани используют национальный сирийский, который был в ходу с 30-х по 60-е годы ХХ века.

Характерно интервью, которое лидер ХТШ дал корреспондентке CNN Джомане Карадшех. В нем она спрашивает, а он отвечает о той внутренней трансформации, которая произошла с бывшим радикальным джихадистом.

Джулани говорит о своей молодости, которая подтолкнула его отправиться «на защиту иракского народа», и о том опыте, который сейчас его заставляет делать все, чтобы в Сирию вернулся мир, а вместе с ним и миллионы сирийцев, разбросанные по всему миру. Создается впечатление, будто перед нами профессор права из Гарварда, а не разыскиваемый с 2011 года террорист, за голову которого правительство США предлагает десять миллионов долларов. Похоже, американцам придется пересмотреть свое отношение к этому человеку.

Что касается «Хайят Тахрир аш-Шам», его лидер говорит, что группировка всего лишь инструмент для освобождения Сирии. Когда эта задача будет выполнена, отпадет необходимость и в этом вооруженном отряде. Что-то неслыханное. Давайте внимательно наблюдать, что получится у этого политического романтика и сирийского патриота, сошедшего с большой террористической дороги.

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