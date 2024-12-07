Романтик и патриот, сошедший с террористической дороги

Турция, Иран и Россия встретились в Катаре, чтобы обсудить будущее Сирии. Иранские и российские представители ведут разговоры о необходимости прекратить боевые действия и организовать диалог «между правительством и легитимной оппозицией». Удивительное миролюбие, еще недавно у иранских сил и российских наемников с сирийской оппозицией разговор был короткий. Видимо, что-то случилось. Случилось известно что. События развиваются настолько стремительно, что в любую минуту может поступить информация о падении режима Башара Асада. Он валится такими темпами, демонстрируя абсолютную неспособность к сопротивлению, что ни о каком разговоре с правительством речи быть не может, это бессмыслица. Все, о чем люди Асада могут договариваться, это о сохранении себе жизни. Если повезет.

Но вот в чем не возникает сомнения, так это в том, что важной стороной переговоров о будущем Сирии станет Абу Мухаммад аль-Джулани, лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), возглавившей наступление, которое неожиданно обернулось падением Алеппо, а затем броском к Хаме, Хомсу и Дамаску. Да, безусловно, подготовка ХТШ в провинции Идлиб проходила при значительной помощи внешних сил, но способность Джулани уловить переломный момент и максимально его использовать, как в военном, так и в политическом отношении, выявила в нем в эти дни штурма и натиска на асадовские силы серьезную и вполне самостоятельную фигуру, которая будет играть очень важную роль в сирийской политике. Всех по понятным причинам пугало и пугает прошлое как ХТШ, так и ее лидера. В молодости он отправился в Ирак, чтобы помочь тому в борьбе с американцами, а потом был в Сирии представителем аль-Багдади, будущего главы «Исламского государства». Но уже к 2017 году его группировка разорвала связи сначала с аль-Багдади, а затем с «Аль Каидой». Идея всемирного джихада сменилась у него целью национального освобождения. Он по-прежнему считает сильную религиозную составляющую обязательной культурной особенностью региона, но теперь уже говорит о необходимости мирного сосуществования с носителями других религиозных взглядов ради общего сирийского будущего. Для многих стала откровенностью та дисциплина, которую проявляют бойцы ХТШ, входя в захваченные города и селенья. В соцсетях публикуют памятку для солдат ХТШ: «Запрещается стрелять в воздух, чтобы не пугать местных жителей. Запрещается наносить ущерб общественным учреждениям. Запрещается вламываться в частные дома, вне зависимости от того, кому они принадлежат. Все бойцы должны покинуть черту городов и отправиться на фронт, чтобы свернуть режим. Каждый, кто нарушит эти предписания, ответит за это».