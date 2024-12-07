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Хомс у повстанцев
Новость дня
Хомс у повстанцев

Новый пакет помощи Украине: почти на миллиард

01:53 513

Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине по безопасности на 988 миллионов долларов США, сообщается на сайте Пентагона.

«Сегодня Министерство обороны США объявило о новом значительном пакете помощи по безопасности, призванном обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией. Этот пакет помощи в сфере безопасности предусматривает выделение дополнительных 988 миллионов долларов США в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), которая обеспечит Украину боеприпасами для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов. Этот пакет также включает поддержку программ технического обслуживания и ремонта, которые помогут Украине восстановить свои вооруженные силы, развивать и поддерживать боевую мощь», - говорится в сообщении.

Пакет включает, в частности: боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS); беспилотные авиационные системы; оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

В сообщении говорится, что это уже двадцать второй пакет USAI от администрации Байдена.

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