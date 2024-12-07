Дамаск отрезан и в кольце…

Режим Башара Асада в Сирии может пасть со дня на день. Возможно, счет идет уже на часы. Еще две недели назад казалось, что Асад прочно держит власть в руках, несмотря на начавшееся наступление боевиков, взявших в конце ноября первый крупный город Алеппо. Однако ход событий показывает, что сирийские правительственные войска фактически не могут сопротивляться, они деморализованы и фактически бегут, оставляя один населенный пункт за другим. Уже взят город Хомс, падение которого означает, что Дамаск, расположенный на юге страны, будет отрезан от побережья, а также от всех остальных крупных населенных регионов.

В самом Дамаске в ряде районов и пригородов уже начались стихийные выступления против режима. Причем не только со стороны тех, кого можно считать исламистами, но и со стороны друзов и христиан. Символично, что в столице в одном из районов снесли памятник отцу Башара Асада — Хафезу. Еще одно символичное событие – взятие боевиками «Хайат-Тахрир-аш-Шам» Пальмиры — города, который дважды освобождала российская армия. В 2016 году там на руинах выступали Валерий Гергиев и виолончелист близкий Владимиру Путину Сергей Ролдугин. Сам Дамаск, судя по поступающей информации, окружается с трех сторон: радикальными исламистами, оппозицией и курдами. Похоже, что режим Башара Асада, боровшийся за свое существование с момента начала войны в 2011 году, обречен. Насколько известно, жена Асада и его дети уже выехали из страны, равно как и зятья. Кто-то направился в Россию, кто-то в Эмираты. Сам Асад по состоянию на 7 декабря пока еще находился в Дамаске. Однако из пока еще работавшего столичного аэропорта были замечены вылетавшие спецборта, которые уносили представителей сирийской правящей элиты вон из страны.

Последний региональный оплот сирийских властей— это прибрежная провинция Латакия, где находятся две крупных военных базы России: военно-морская в Тартусе и военно-воздушная в Хмеймиме. Поступают противоречивые сообщения о том, что происходит на этих базах. По данным американских СМИ, российские корабли уже покинули Тартус, спутниковые съемки показывают, что порт пуст. Проверить иначе эту информацию невозможно, ситуация слишком стремительно меняется. Помимо исламистов атаки на сирийский режим резко активизировали курды, которые уже контролируют около 40% территории страны. Курдские «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемые США, захватили подконтрольный сирийскому правительству город Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. Ранее сообщалось, что силы сирийского режима эвакуировались с этой территории, чтобы сосредоточить свои усилия на защите Дамаска от наступающих исламистских повстанцев. Контроль над городами Дейр-эз-Зор и Абу-Кемаль на востоке Сирии был окончательно установлен в ноябре 2017 года в результате крупной военной операции сил сирийского режима при поддержке российской авиации и ЧВК «Вагнер». Эти города, которые долгое время находились под контролем или в осаде боевиков «Исламского государства», стали ключевыми точками в борьбе за восточные провинции Сирии, поскольку через них проходил стратегически важный сухопутный коридор, соединяющий Иран, Ирак, Сирию и Ливан.

Вполне вероятно, что теперь на повестку вновь может быть поставлен вопрос о создании независимого Курдистана. Что, конечно, совсем не входит в планы Турции, которая поддерживала многие оппозиционные группировки в Сирии, но сама проводила военные операции против курдов на севере страны. Иран, который немало сделал для поддержки режима Асада, в настоящее время проявляет заметные колебания. Появившаяся было информация о том, что Тегеран готов отправить в Сирию аж 2 бригады, а также отряды шиитской милиции, пока не находит подтверждения. Более того, Тегеран отдал приказ своим дипломатом покинуть Дамаск. Западные источники говорят, что имеющиеся на территории Сирии иранские воинские формирования и военные советники начинают уходить из страны. Тегеран прост не успевает отправить помощь даже чисто теоретически. После захвата Хомса, третьего по величине города, спасти Дамаск уже практически невозможно, а прибрежные города Тартус и Латакия отрезаны от остальной Сирии. Пробиться к ним из Ирана тоже невозможно.

Боевики из «Хайяат-Тахрир-аш-Шам», Сирийской национальной армии (ее напрямую поддерживает Анкара) и других многочисленных исламистских группировок уже фактически перерезали все сухопутные каналы снабжения ливанской «Хезболлы» из Ирана. Эта группировка также сыграла важную роль в поддержке Асада, но сейчас, будучи ослабленной боями с израильтянами, уже ничего поделать не может. Израиль, в свою очередь, дал понять, что не допустит восстановления этих каналов снабжения. Возможно, промедление Тегерана с отправкой значимой военной помощи режиму Башара Асада было вызвано опасениями, что это может привести к прямому боевому соприкосновению с израильскими войсками. А большая война с Израилем, которого почти наверняка всей своей военной мощью поддержат США, Ирану сейчас совсем не нужна. Кроме того, в Тегеране, очевидно, поняли, что режим Башара Асада уже просто не спасаем. Свидетельством осознания этого стал призыв министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи к Дамаску наладить диалог с оппозицией. Увы, слишком поздно. Если бы проиранские «прокси» задумались об этом раньше, то не проводили бы этнические чистки среди суннитов, теперь им это не простят.