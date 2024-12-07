По ее информации, к официальным лицам в Израиле в последние дни обратились представители курдов, под контролем которых находятся территории на северо-востоке Сирии. Это произошло после заявления министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, сказавшего, что еврейское государство стремится сформировать союз с меньшинствами в Сирии и Ираке, включая курдов. Позже Саар заявил, что Израиль не будет вмешиваться во внутренний конфликт в Сирии.

На фоне стремительного наступления и захвата населенных пунктов вооруженными группировками оппозиции сирийские курды вступили в переговоры с Израилем. Об этом сообщила 7 декабря новостная служба «Кан».

Курдские силы, получающие поддержку США, в последние дни развернулись на крупных территориях на северо-востоке Сирии, в том числе в городах Дейр-эз-Зор и Эль-Хасака.

Anadolu ранее сообщало, что силы Асада, отступая из административного центра, а также района Эль-Камышлы провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, оставили контроль курдским боевикам YPG (сирийское ответвление террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). Подразделения сил Асада отступили с востока реки Евфрат, где осуществляли контроль над районами вместе с PKK/YPG.

Из-за событий в Сирии в последние дни ЦАХАЛ резко нарастил силы на Голанских высотах, на сирийской границе. В этот район прибыли с тренировочных баз тысячи солдат-пехотинцев. Туда также переброшены подразделения пехоты и танкистов, участвовавшие в боевых действиях в Ливане, пишет издание «Детали».

Сообщается, что Биньямин Нетаньяху соберет кабинет министров для обсуждения событий в Сирии.