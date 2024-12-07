USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
Хомс у повстанцев
Новость дня
Хомс у повстанцев

Русские и иранцы бегут из Сирии так, как американцы из Афганистана

о развитии ситуации
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
04:34 1033

Хруст режима Асада остался в прошлом. Теперь это уже не хруст, а самое что ни на есть стремительное обрушение. Прекрасно помню, как несколько лет назад в Москве и Тегеране иронизировали над падением проамериканского режима в Кабуле и спешном выводе американских военнослужащих. Теперь российским и иранским властям предстоит в полной мере прочувствовать на собственном опыте, что такое успешный блицкриг противника.

Россияне в спешном порядке начали эвакуацию своей базы в Хмеймиме. Все накопленные там с 2015 года запасы вывезти, конечно, не получится, но хотя бы самые дорогие виду вооружения спасти удастся. Иранцы тоже начали эвакуацию своего персонала – но у них ситуация хуже, в Сирии они забазировали запасов гораздо больше.

И так выглядит финал всей российской политики в Сирии

Сдана Дараа, что означает, что дорога на Дамаск открыта. А части правительственных войск, в том числе – 5-го армейского корпуса, формировавшегося и содержавшегося на российские деньги, в массовом порядке переходит на сторону боевиков и оппозиции Асаду.

По мнению наблюдателей – следующие 72 часа могут стать последними для сирийского режима. И трудно даже предположить, что можно сделать для его сохранения. Отряды иракской проиранской шиитской милиции попытались прийти на помощь – но попали в засаду и были захвачены в плен. «Хезболла» осталась верна своей тактике – не являться на поле боя. Иранцы и россияне эвакуируются. Так выглядит серьезнейшее поражение «Оси сопротивления».

И так выглядит финал всей российской политики в Сирии. Впрочем, когда покупаешь лояльность всяких отбросов, совершенно не пользующихся поддержкой населения, и более того – не стремившегося ею заручиться, а сирийский режим как раз из этого числа, трудно ожидать другого результата.

Русские и иранцы бегут из Сирии так, как американцы из Афганистана
Русские и иранцы бегут из Сирии так, как американцы из Афганистана о развитии ситуации
04:34 1034
Асад пропал
Асад пропал все еще актуально
00:30 12575
Дамаск отрезан и в кольце…
Дамаск отрезан и в кольце… главная тема
02:04 2604
Трамп расстреливает, Байден спасает
Трамп расстреливает, Байден спасает наша корреспонденция
7 декабря 2024, 16:15 4453
Романтик и патриот, сошедший с террористической дороги
Романтик и патриот, сошедший с террористической дороги главная тема
01:40 2838
Хомс у повстанцев
Хомс у повстанцев видео; обновлено 01:35
01:35 25041
В Катаре решали судьбу Сирии: приняли совместное заявление
В Катаре решали судьбу Сирии: приняли совместное заявление
01:23 2720
Протест в Тбилиси: Власти и оппозиция обвиняют друг друга в избиении митингующих
Протест в Тбилиси: Власти и оппозиция обвиняют друг друга в избиении митингующих новые видео; обновлено 01:14
01:14 5426
Асад предлагал сделку Трампу
Асад предлагал сделку Трампу
00:01 3733
Эрдоган: В Сирии теперь новая реальность
Эрдоган: В Сирии теперь новая реальность обновлено 22:10
7 декабря 2024, 22:10 6325
Нескольких активистов освободили
Нескольких активистов освободили обновлено 20:50
7 декабря 2024, 20:50 11609

ЭТО ВАЖНО

Русские и иранцы бегут из Сирии так, как американцы из Афганистана
Русские и иранцы бегут из Сирии так, как американцы из Афганистана о развитии ситуации
04:34 1034
Асад пропал
Асад пропал все еще актуально
00:30 12575
Дамаск отрезан и в кольце…
Дамаск отрезан и в кольце… главная тема
02:04 2604
Трамп расстреливает, Байден спасает
Трамп расстреливает, Байден спасает наша корреспонденция
7 декабря 2024, 16:15 4453
Романтик и патриот, сошедший с террористической дороги
Романтик и патриот, сошедший с террористической дороги главная тема
01:40 2838
Хомс у повстанцев
Хомс у повстанцев видео; обновлено 01:35
01:35 25041
В Катаре решали судьбу Сирии: приняли совместное заявление
В Катаре решали судьбу Сирии: приняли совместное заявление
01:23 2720
Протест в Тбилиси: Власти и оппозиция обвиняют друг друга в избиении митингующих
Протест в Тбилиси: Власти и оппозиция обвиняют друг друга в избиении митингующих новые видео; обновлено 01:14
01:14 5426
Асад предлагал сделку Трампу
Асад предлагал сделку Трампу
00:01 3733
Эрдоган: В Сирии теперь новая реальность
Эрдоган: В Сирии теперь новая реальность обновлено 22:10
7 декабря 2024, 22:10 6325
Нескольких активистов освободили
Нескольких активистов освободили обновлено 20:50
7 декабря 2024, 20:50 11609
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться