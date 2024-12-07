Стратегический тупик в Тбилиси

Пошла уже вторая неделя протестов в Грузии, однако какой-либо разумный, рациональный выход из создавшегося тупика даже не просматривается. Спираль эскалации раскручивается строго вверх, и чем все это закончится никто не знает. На данный момент можно сказать, что протесты не стихают, а ежевечерние митинги перед парламентом Грузии не теряют ни остроты, ни численности. Как правило, акции у здания парламента Грузии начинаются где-то в районе семи вечера, достигают пика ближе к девяти-одиннадцати часам, после полуночи постепенно сходят на нет и, наконец, глубокой ночью или ранним утром, когда на улице остается всего несколько десятков митингующих, их начинают разгонять. После чего наступает новый вечер, и все начинается по новой.

Будем объективными: два дня, 5 и 6 декабря спецназовцы были просто паиньками, никого не трогали, никого не разгоняли, просто стояли всю ночь на своих местах. Миролюбие — это то ли случайно, то ли преднамеренно совпало с началом массовых репрессий против тех, кого власти заподозрили в организации протестов. Однако уже 7 декабря «наверху», видимо, решили, что, мол, хватит, поиграли в хороших парней и будет. И ночью был самые жесткий разгон за все время нынешних выступлений протеста. Хочу особо отметить, что последняя волна протестов принесла немало нового за более чем 35-летнюю историю грузинского митингового-протестного движения. В частности, мы наблюдаем первый случай, когда люди протестуют так долго. Поражает также, что, имея дело с брутальным разгоном акций, люди, тем не менее, каждый вечер выходят на акции протеста, как на работу. Такого не было даже в 2003 году, когда митинги и демонстрации противников Эдуарда Шеварднадзе даже на пике не превышали 20-25 тысяч человек, что на самом деле довольно много для маленькой Грузии. А тут мы видим стабильно-устойчивый ритм проведения протестных акций в условиях, когда это связано с экзистенциальным риском если не для жизни, то точно для здоровья и свободы. Неприятным открытием нынешней волны протестов стал принципиально новый, а потому непривычный облик грузинской полиции, которую многие годы было принято ставить в пример всем постсоветским странам. Увы, обществу приходится смотреть в глаза неприятной реальности – полицейские, которыми мы привыкли гордиться, на сей раз предстали послушными исполнителями приказов любого характера.

Кроме того, примерно на шестой день начались аресты в масштабах, которых Грузия ранее не видела: сотни человек были арестованы, из них около тридцати (эта цифра постоянно меняется) задержали по уголовным обвинениям с перспективой получить срок от четырех до девяти лет. Но, несмотря на все это, волна протестов не спадает. Более того, нет никаких оснований полагать, что силовой отпор властей может вызвать в людях такой уровень страха, который удержит их от участия в демонстрациях протеста. Скорее уж причиной затухания протестного движения может стать банальная усталость, истощение, разочарование, и это - вполне реальная перспектива. Правда, когда это может случиться, если случится вообще, никто не знает и предсказывать не берется. Возможно, уже сегодня, не исключено, через месяц, а может быть, и никогда. В сложившемся положении вещей главную роль в деэскалации может сыграть Запад. Ведь в руках у США и ЕС находятся мощные рычаги влияния на правительство Грузии, причем использование этих рычагов Западу ничем не грозит. Это вам не Путин с 145-миллионным населением, неисчерпаемыми запасами нефти и газа и атомными бомбами. Западу вполне достаточно чуть натянуть в отношении Грузии санкционные вожжи, после чего просто забыть обо всем этом - дальше жизнь и экономика все расставят по своим местам. Но Запад как всегда тянет. Помните поиски объяснений того, почему США и ЕС не могут дать Украине достаточно оружия, чтоб она смогла добиться перевеса на поле боя? То у Запада нет оружия, то нет денег, то они боятся эскалации, то еще что-то...

Ну хорошо, это российско-украинская война, конфликт крайне опасный, да и токсичный к тому же, который содержит немало разного рода рисков. Понятно, что жесткие решения в этой ситуации принимать непросто. Ну а что, например, мешает отменить безвизовый режим ЕС с Грузией? То есть, принять решение, которое уже давно назрело, поскольку нынешняя Грузия ни с какого бока и ни по каким критериям не соответствует стране, которая может иметь безвиз с Европой? Как вы понимаете, Европе от этого ни жарко, ни холодно. Она отмену эту даже не почувствуют. Разве что освободится от нескольких десятков тысяч нахлебников – грузинское быдло очень любит выпрашивать убежище в Евросоюзе с его гарантированным доходом и социальными обязательствами. Ну, чем не мечта идиота – сиди себе, считай мух во дворе и наслаждайся европейской стабильностью и экономическим ростом?! Или, например, госсекретарь США Блинкен заявил на днях, что Америка намерена принять жесткие санкции в отношении грузинской власти. Но время идет, а санкций все нет.