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Первый день Сирии без Асада
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Первый день Сирии без Асада

Трамп не хотел встречаться с Зеленским, но вмешался Макрон

11:18 1571

Избранный президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже, но его в последний момент переубедил французский президент Эммануэль Макрон. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Axios.

«Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился», - сообщает ресурс.

«В последние дни Макрон работал над тем, чтобы убедить Трампа провести совместную встречу с Зеленским... окончательное решение о проведении трехсторонней встречи было принято незадолго до нее», - говорится в статье.

Напомним, оба президента прилетели в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. Затем Зеленского и Трампа пригласил к себе Макрон и провел с ними трехстороннюю встречу, длившуюся около получаса.

Совместных заявлений после нее лидеры не делали. Трамп встречу с Зеленским не комментировал. Украинский президент заявил, что на ней обсуждались вопросы мира.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в США хотел встретиться с кандидатом в госсекретари Марком Рубио, но тот отказался от встречи.

«С ним планировалась встреча... я даже сформулирую так: хотели с ним встречи. Ермак вообще хотел поехать в Америку, общаться с окружением Трампа сразу после выборов в США, в первую же неделю, но тогда не удалось сформировать встречи. У определенных должностных лиц были вопросы, кто поедет, почему именно Ермак», - пишут украинские СМИ.

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