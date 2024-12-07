Россия потеряла ворота в Северную Африку

Режим Асада пал, контроль над Дамаском и крупнейшими городами в руках повстанцев. И все, что могут сделать силы режима – это договориться о гарантиях безопасности для себя в условиях полной капитуляции. Что они сейчас масштабно и делают: часть военных договаривается о безопасных коридорах для выхода, часть – об эвакуации в Россию или Иран, а часть – об условиях, на которых их могут принять на службу новые власти Сирии. Кстати о властях. Несколько часов назад лидер ХТШ, Абу Мухаммад аль-Джулани, сообщил, что премьер-министр Гази аль-Джалали, ранее заявивший о готовности сотрудничать с повстанцами, продолжит выполнять свои обязанности с тем, чтобы официально передать власть повстанцам.

В мире никто еще так и не поверил, что с режимом Асада покончено. Собравшиеся в Дохе министры иностранных дел Турции, Ирана и России так и не пришли к единой оценке ситуации. Что было вполне ожидаемо – турки делают вид, что они здесь ни причем, а россияне и иранцы, такое впечатление, что еще не отошли от шока и сейчас лихорадочно просчитывают убытки и возможные варианты своих дальнейших шагов. Хотя, откровенно говоря, этих вариантов у них не так уж и много, как, впрочем, всегда и бывает при внезапной военной катастрофе. То, что иранцы признали потерю Сирии – уже очевидный факт. О заявлениях о безоговорочной поддержке режима в начале недели теперь и не вспоминают, ограничиваясь фразами типа: «Мы не предсказатели. Все, что угодно воле Божьей, произойдет, но сопротивление выполнит свой долг».

А в мировых СМИ сейчас широко цитируют высказывание Мехди Рахмати, известного иранского аналитика, консультирующего официальный Тегеран по вопросам региональной стратегии: «Иран начинает эвакуацию своих войск и военного персонала, потому что мы не можем воевать в качестве консультативных и вспомогательных сил, если армия Сирии сама не хочет воевать… Вариант военной операции Ирана в Сирии исключен». Для Кремля вся ситуация осложняется наличием в Сирии двух венных баз, в Хмеймиме и Тартусе, которые взяты оппозицией на прицел, а персонал фактически находится в заложниках. А ведь еще советский военный гений маршал Огарков отговаривал советское руководство от широкомасштабной помощи сирийскому режиму и был категорически против отправки туда военного контингента, справедливо оценивая ее как ловушку. Нынешнее российское руководство посчитало себя умнее «каких-то там маршалов» и вляпалось. Подарив тем самым оппозиции и туркам сильнейший козырь на будущих переговорах по Сирии по обеспечению безопасной эвакуации этих баз, которые, помимо прочего, были для Кремля воротами в Африку.