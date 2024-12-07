Трамп: «Украина потеряла 400 тысяч солдат…»

Также Трамп призвал Украину и Россию «немедленно объявить перемирие и начать переговоры».

«Асад ушел. Он покинул свою страну. Россия под руководством Владимира Путина больше заинтересована в его защите. Не было никакой причины для России быть там изначально. Точно так же и (президент Украины Владимир) Зеленский, и Украина хотели бы заключить сделку и прекратить безумие. Они (украинцы) уже потеряли 400 000 солдат и многие тысячи мирных жителей.

Следует немедленно объявить перемирие и начать переговоры. Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и, если продолжить, это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо худшее. Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.