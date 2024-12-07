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Асад, скорее всего, мертв. А его брат собирается бежать
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Асад, скорее всего, мертв. А его брат собирается бежать

МВД о задержании Азера Гасымлы

ОБНОВЛЕНО 12:47
12:47 3991

В МВД подтвердили информацию о задержании Азера Гасымлы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, Гасымлы вновь привлечен к расследованию.

*** 12:18

Задержан директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы. Об этом в Facebook сообщила его супруга Самира Гасымлы.

Отметим, что 22 ноября А.Гасымлы запретили выезд из страны. Спустя три дня его допросили в качестве свидетеля в полиции по нескольким уголовным делам.

МВД о задержании Азера Гасымлы
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