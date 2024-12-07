МВД о задержании Азера Гасымлы
12:47 3991
В МВД подтвердили информацию о задержании Азера Гасымлы.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, Гасымлы вновь привлечен к расследованию.
*** 12:18
Задержан директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы. Об этом в Facebook сообщила его супруга Самира Гасымлы.
Отметим, что 22 ноября А.Гасымлы запретили выезд из страны. Спустя три дня его допросили в качестве свидетеля в полиции по нескольким уголовным делам.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!