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Асад, скорее всего, мертв. А его брат собирается бежать

Сотрудники МЧС изъяли «бадамлинские» боеприпасы

ФОТО; ВИДЕО
12:53 1107

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от сотрудников Шахбузского районного отделения полиции об обнаружении боеприпасов на территории поселка Бадамлы Шахбузского района.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия были немедленно направлены пиротехники МЧС Нахчыванской АР.

При осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженные боеприпасы включают: 1 ручную гранату Ф-1, 11 патронов для ружья ТОЗ-8, 10 магазинов для автомата АК-74, 2 сигнальные ракеты, 1 электродетонатор, 1 оптический прибор наблюдения от бронемашины ПДМ, 744 патрона калибра 7,62 мм и 313 патронов калибра 5,45 мм.

Боеприпасы были изъяты пиротехниками для обезвреживания.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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