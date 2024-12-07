Сотрудники МЧС изъяли «бадамлинские» боеприпасы

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от сотрудников Шахбузского районного отделения полиции об обнаружении боеприпасов на территории поселка Бадамлы Шахбузского района.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия были немедленно направлены пиротехники МЧС Нахчыванской АР.

При осмотре места происшествия было установлено, что обнаруженные боеприпасы включают: 1 ручную гранату Ф-1, 11 патронов для ружья ТОЗ-8, 10 магазинов для автомата АК-74, 2 сигнальные ракеты, 1 электродетонатор, 1 оптический прибор наблюдения от бронемашины ПДМ, 744 патрона калибра 7,62 мм и 313 патронов калибра 5,45 мм.

Боеприпасы были изъяты пиротехниками для обезвреживания.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.