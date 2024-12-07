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Асад, скорее всего, мертв. А его брат собирается бежать
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Асад, скорее всего, мертв. А его брат собирается бежать

Всех журналистов из Мейдан ТВ арестовали

обновлено 14:01
14:01 2621

Журналисты Meydan TV Айнур Ганбарова, Ульви Тахиров и Натик Джавадлы арестованы на 4 месяца решением Хатаинского суда города Баку.

*** 13:41

Журналистка Meydan TV Айтадж Ахмедова арестована на 4 месяца решением Хатаинского районного суда. Процесс проводится под председательством судьи Сульханы Гаджиевой.

Обстановка перед зданием Хатаинского районного суда

*** 13:10

Следственный орган подал ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении сотрудников Meydan TV Рамина Джебраилова, Айнур Ганбаровой, Хаялы Агаевой, Айтадж Ахмедовой, Натика Джавадлы и Айсель Умудовой, обвиняемых в контрабанде.

Как сообщает haqqin.az, ходатайство рассмотрел и обеспечил Хатаинский районный суд.

Согласно решению, журналистка Айсель Умудова арестована на 4 месяца.

Отметим, что журналисты были задержаны 6 декабря, полиция предъявила им обвинения в контрабанде.

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