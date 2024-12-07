Всех журналистов из Мейдан ТВ арестовали
Журналисты Meydan TV Айнур Ганбарова, Ульви Тахиров и Натик Джавадлы арестованы на 4 месяца решением Хатаинского суда города Баку.
*** 13:41
Журналистка Meydan TV Айтадж Ахмедова арестована на 4 месяца решением Хатаинского районного суда. Процесс проводится под председательством судьи Сульханы Гаджиевой.
*** 13:10
Следственный орган подал ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении сотрудников Meydan TV Рамина Джебраилова, Айнур Ганбаровой, Хаялы Агаевой, Айтадж Ахмедовой, Натика Джавадлы и Айсель Умудовой, обвиняемых в контрабанде.
Как сообщает haqqin.az, ходатайство рассмотрел и обеспечил Хатаинский районный суд.
Согласно решению, журналистка Айсель Умудова арестована на 4 месяца.
Отметим, что журналисты были задержаны 6 декабря, полиция предъявила им обвинения в контрабанде.