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Асад казнен
Новость дня
Асад казнен

Турция не знает, куда подевался Асад

14:26 2298

Глава МИД Турции Хакан Фидан после свержения президента Сирии Башара Асада призвал оппозицию «не руководствоваться мотивами мести», а «объединяться и восстанавливать страну».

«Сегодня у нас есть надежда. Сирийский народ будет заново формировать свое будущее, но не сможет достичь этого в одиночку. Международное сообщество должно поддержать сирийский народ. Турция придает большое значение территориальной целостности Сирии. В то же время она заботится о благосостоянии сирийского народа. Уже миллионы сирийцев могут вернуться в свою страну», — сказал Фидан.

Глава МИД отметил, что не знает, где находится бежавший из страны Башар Асад.

«Я не могу комментировать, где находится Асад. Мы не знаем, где он. Возможно, он за пределами Сирии. Турция знала обо всех проблемах (Сирии при правлении Асада), режим (Асада) медленно разлагался. Мы прилагали усилия, чтобы остановить это, но не контактировали (с властями Сирии)».

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