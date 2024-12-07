Россия о судьбе Асада

Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников вооруженного конфликта в Сирии принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, говорится в заявлении.

В документе отмечается, что Россия в этих переговорах не участвовала.

«При этом обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем. В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции», - говорится в заявлении МИД РФ.