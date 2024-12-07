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Сирийцы дерутся с курдами в Ракке
Новость дня
Сирийцы дерутся с курдами в Ракке

В баскетболе только «Сабах» идет без поражений

Итоги первого круга
Отдел спорта
18:15 384

В чемпионате Азербайджана по баскетболу сыгран 5-й тур. Завершился первый круг.

Если после 4-го тура три команды шли без поражений, то сейчас нет потерь только у действующего чемпиона страны «Сабаха».

Команда Римаса Куртинайтиса в этом туре обыграла своего главного конкурента в группе «А» «Нахчыван» - 75:74. Это первый проигрыш для нахчыванцев в нынешнем сезоне.

В других матчах в группе «А» зафиксированы следующие результаты: НТД - «Серхедчи» - 79:84, «Нефтчи» - «Абшерон» - 56:72.

В группе «B» лидирует «Гянджа». Но в этом туре гянджинцы сенсационно потерпели первое поражение. Они уступили в гостях аутсайдеру «Сумгаиту» - 79:85. Для сумгаитцев это первая победа в сезоне.

Результаты других матчей в группе «B»: «Орду» - «Губа» - 75:101, «Шеки» - «Лянкяран» - 89:64.

Также есть новости касательно телетрансляций Баскетбольной лиги Азербайджана. С 6-го тура игры будут транслироваться не только на канале CBC Sport, но и на İdman TV. Таким образом, появляется возможность показать больше матчей. 

Помимо этого, все игры транслируются в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионат Азербайджана проходит по новой формуле. В отличие от прошлого года в чемпионате принимают участие не 10 команд, а 12. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» играют шесть лучших команд прошлого чемпионата. В группе «B» выступают клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф, и две новые команды - «Орду» и «Лянкяран».

В группах команды сыграют в четыре круга. По итогам 20 матчей клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.

По сравнению с прошлым сезоном изменен и лимит на легионеров. Теперь в играх чемпионата на площадке одновременно могут находиться четыре иностранца, а не три, как было до этого.

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