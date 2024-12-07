В баскетболе только «Сабах» идет без поражений

В чемпионате Азербайджана по баскетболу сыгран 5-й тур. Завершился первый круг. Если после 4-го тура три команды шли без поражений, то сейчас нет потерь только у действующего чемпиона страны «Сабаха».

Команда Римаса Куртинайтиса в этом туре обыграла своего главного конкурента в группе «А» «Нахчыван» - 75:74. Это первый проигрыш для нахчыванцев в нынешнем сезоне. В других матчах в группе «А» зафиксированы следующие результаты: НТД - «Серхедчи» - 79:84, «Нефтчи» - «Абшерон» - 56:72.

В группе «B» лидирует «Гянджа». Но в этом туре гянджинцы сенсационно потерпели первое поражение. Они уступили в гостях аутсайдеру «Сумгаиту» - 79:85. Для сумгаитцев это первая победа в сезоне. Результаты других матчей в группе «B»: «Орду» - «Губа» - 75:101, «Шеки» - «Лянкяран» - 89:64.

Также есть новости касательно телетрансляций Баскетбольной лиги Азербайджана. С 6-го тура игры будут транслироваться не только на канале CBC Sport, но и на İdman TV. Таким образом, появляется возможность показать больше матчей. Помимо этого, все игры транслируются в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.