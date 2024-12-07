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Сирийцы дерутся с курдами в Ракке
Новость дня
Сирийцы дерутся с курдами в Ракке

Фотожурналист Мухтар получил 20 суток

19:06 888

Хатаинский районный суд принял решение об административном аресте фотожурналиста Ахмеда Мухтара на 20 суток.

Как сообщает haqqin.az, А.Мухтар был признан виновным в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

Вчера в социальных сетях распространилась информация, что наряду с сотрудниками Meydan TV были задержаны фотожурналист Ахмед Мухтар, Ульви Таиров и Эльнур Джаббарзаде. Позже стало известно, что полиция освободила ранее задержанного Эльнура Джаббарзаде.

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