Фотожурналист Мухтар получил 20 суток
19:06 888
Хатаинский районный суд принял решение об административном аресте фотожурналиста Ахмеда Мухтара на 20 суток.
Как сообщает haqqin.az, А.Мухтар был признан виновным в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.
Вчера в социальных сетях распространилась информация, что наряду с сотрудниками Meydan TV были задержаны фотожурналист Ахмед Мухтар, Ульви Таиров и Эльнур Джаббарзаде. Позже стало известно, что полиция освободила ранее задержанного Эльнура Джаббарзаде.
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