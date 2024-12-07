Пугающие заявления Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил возможности выхода страны из Североатлантического альянса.

«Если они будут платить по своим счетам, то конечно», - ответил Трамп на вопрос о сохранении членства США в НАТО. Он подчеркнул, что выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием дальнейшего участия Вашингтона в альянсе.

Избранный президент США также заявил, что активно работает над тем, чтобы завершить войну в Украине, и отметил, что после его возвращения в Белый дом Киев, «возможно», не будет получать столько помощи, сколько сейчас.