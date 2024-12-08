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Израиль разбомбил сирийские спецслужбы
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Израиль разбомбил сирийские спецслужбы

США предупредили о мощном обстреле Украины

21:32 318

Посольство США в Киеве в срочном порядке предупредило о повышенной угрозе воздушных ударов по Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американской дипломатической миссии.

«В связи с возросшими угрозами ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в посольстве призвали американских граждан следить за оповещениями, а также строго соблюдать комендантский час и соответствующие инструкции по безопасности.

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