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Россия приняла новую реальность в Сирии
Новость дня
Россия приняла новую реальность в Сирии

Фидан намекнул сирийцам, что в гостях хорошо, а дома лучше

22:24 1366

Турция готова взять на себя ответственность за все, что необходимо сделать, чтобы «залечить раны» Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Отказ сирийского режима от инициативы, инициированной нашим уважаемым президентом, предвидя предстоящий процесс в Сирии, привел к развитию событий, которые нас оправдали.

Турция готова взять на себя ответственность за все, что необходимо сделать, чтобы залечить раны Сирии и обеспечить ее единство, целостность и безопасность. Таким образом, миллионы сирийцев, вынужденных покинуть свои дома, смогут вернуться на свои земли», - заявил Фидан.

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