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Россия приняла новую реальность в Сирии
Новость дня
Россия приняла новую реальность в Сирии

Эрдоган: «В мире остались только два лидера - я и…»

новость дополнена
23:03 1799

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «единственными лидерами в мире» являются он и президент России Владимир Путин.

Эрдоган также отметил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции, и Анкара предпринимает шаги исходя из этого.

Однако политик не раскрыл, о каких конкретных процессах и шагах идет речь.

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