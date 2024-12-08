Эрдоган: «В мире остались только два лидера - я и…»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «единственными лидерами в мире» являются он и президент России Владимир Путин.

Эрдоган также отметил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции, и Анкара предпринимает шаги исходя из этого.

Однако политик не раскрыл, о каких конкретных процессах и шагах идет речь.