Байден дал обещание Сирии

«В Сирии настал поворотный момент: обстановка неопределенная, перед страной стоит ряд рисков», - сказал Байден.

По словам президента США, эта возможность может быть использована для построения лучшего будущего для страны.

«США намерены взаимодействовать с сирийской оппозицией в процессе перехода власти к ней, но некоторые группировки в Сирии имеют в прошлом связи с терроризмом и факты нарушения прав человека, поэтому Вашингтон будет оценивать их не по словам, а по делам», - добавил Байден.