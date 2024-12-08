США выделили Украине новый пакет военной помощи

Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Киева на сумму $988 млн, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Финансирование будет направлено на предоставление Украине боеприпасов для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, пакет включает поддержку программ по обслуживанию и ремонту техники, что поможет Украине восстановить свои силы и поддерживать боеспособность», — говорится в сообщении.

В рамках нового пакета помощи Киев получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотники, оборудование, комплектующие и запасные части для обслуживания, ремонта и модернизации бронетехники.

«Это уже двадцать второй пакет помощи в рамках USAI, предоставленный администрацией Байдена, и он является частью масштабной программы поддержки Украины», — подчеркнули в Пентагоне.