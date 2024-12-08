USD 1.7000
EUR 1.7978
RUB 1.6866
Подписаться на уведомления
Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США
Новость дня
Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США

США выделили Украине новый пакет военной помощи

8 декабря 2024, 23:37 1049

Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Киева на сумму $988 млн, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Финансирование будет направлено на предоставление Украине боеприпасов для ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, пакет включает поддержку программ по обслуживанию и ремонту техники, что поможет Украине восстановить свои силы и поддерживать боеспособность», — говорится в сообщении.

В рамках нового пакета помощи Киев получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, беспилотники, оборудование, комплектующие и запасные части для обслуживания, ремонта и модернизации бронетехники.

«Это уже двадцать второй пакет помощи в рамках USAI, предоставленный администрацией Байдена, и он является частью масштабной программы поддержки Украины», — подчеркнули в Пентагоне.

Эрдоган: «В мире остались только два лидера - я и…»
Эрдоган: «В мире остались только два лидера - я и…» новость дополнена
00:53 5087
Тбилиси: День одиннадцатый
Тбилиси: День одиннадцатый ВИДЕО
8 декабря 2024, 21:04 3033
Помощник Алиева в Израиле
Помощник Алиева в Израиле фото
8 декабря 2024, 20:25 5749
Пугающие заявления Трампа
Пугающие заявления Трампа ВИДЕО
8 декабря 2024, 19:38 8941
Футболист Алиев в Курске: «ФСБ, вяжите меня!»
Футболист Алиев в Курске: «ФСБ, вяжите меня!» ВИДЕО
8 декабря 2024, 14:50 9666
Турция не знает, куда подевался Асад
Турция не знает, куда подевался Асад
8 декабря 2024, 14:26 6306
В чем обвиняют Азера Гасымлы?
В чем обвиняют Азера Гасымлы? ОБНОВЛЕНО 16:01
8 декабря 2024, 16:01 13442
Русские и иранцы бегут из Сирии так, как американцы из Афганистана
Русские и иранцы бегут из Сирии так, как американцы из Афганистана о развитии ситуации; все еще актуально
8 декабря 2024, 04:34 12476
Россия потеряла ворота в Северную Африку
Россия потеряла ворота в Северную Африку комментарий по горячим следам
8 декабря 2024, 11:41 9303
Дамаск отрезан и в кольце…
Дамаск отрезан и в кольце… главная тема; все еще актуально
8 декабря 2024, 02:04 9101
Зеленский отверг призыв Трампа
Зеленский отверг призыв Трампа ОБНОВЛЕНО 15:53
8 декабря 2024, 15:53 13744

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган: «В мире остались только два лидера - я и…»
Эрдоган: «В мире остались только два лидера - я и…» новость дополнена
00:53 5087
Тбилиси: День одиннадцатый
Тбилиси: День одиннадцатый ВИДЕО
8 декабря 2024, 21:04 3033
Помощник Алиева в Израиле
Помощник Алиева в Израиле фото
8 декабря 2024, 20:25 5749
Пугающие заявления Трампа
Пугающие заявления Трампа ВИДЕО
8 декабря 2024, 19:38 8941
Футболист Алиев в Курске: «ФСБ, вяжите меня!»
Футболист Алиев в Курске: «ФСБ, вяжите меня!» ВИДЕО
8 декабря 2024, 14:50 9666
Турция не знает, куда подевался Асад
Турция не знает, куда подевался Асад
8 декабря 2024, 14:26 6306
В чем обвиняют Азера Гасымлы?
В чем обвиняют Азера Гасымлы? ОБНОВЛЕНО 16:01
8 декабря 2024, 16:01 13442
Русские и иранцы бегут из Сирии так, как американцы из Афганистана
Русские и иранцы бегут из Сирии так, как американцы из Афганистана о развитии ситуации; все еще актуально
8 декабря 2024, 04:34 12476
Россия потеряла ворота в Северную Африку
Россия потеряла ворота в Северную Африку комментарий по горячим следам
8 декабря 2024, 11:41 9303
Дамаск отрезан и в кольце…
Дамаск отрезан и в кольце… главная тема; все еще актуально
8 декабря 2024, 02:04 9101
Зеленский отверг призыв Трампа
Зеленский отверг призыв Трампа ОБНОВЛЕНО 15:53
8 декабря 2024, 15:53 13744
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться