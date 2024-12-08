Эрдоган: «Уважаю Шрёдера, он не пил пиво…»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя немецкую политику, особенно отметил экс-канцлеров Ангелу Меркель и Герхарда Шрёдера.

«У (экс-канцлера Германии Ангелы) Меркель была своя роль в немецкой политике. Но после ее ухода политика в Германии просто закончилась — это очень любопытно. Из немецких лидеров я особенно уважаю (бывшего канцлера Герхарда) Шрёдера. У него было совсем другое отношение к нам, и он действительно был сильным лидером.

Наши отношения с ним были очень особенными. Например, в Рамадан, сидя за моим столом, он никогда не пил пиво. Он был человеком с большим уважением к нашей культуре, совершенно особенным человеком. Даже сейчас у нас с Шрёдером сохраняется диалог, он время от времени приезжает в Турцию. В немецкой политике у Шрёдера была очень сильная позиция. Хотелось бы, чтобы и в турецкой политике были такие политики, как Шрёдер», - поделился президент.