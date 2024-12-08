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Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США

Трамп удивился свержению Асада

01:32 990

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью NBC News задался вопросом, связанным со столь быстрым свержением президента Сирии Башара Асада.

По словам Трампа, «удивительно то, что Асад до сих пор переживал гораздо более сложные времена, но все равно оставался у власти».

«Это удивительно, потому что он оставался в течение многих лет в, казалось бы, гораздо более неблагоприятных условиях, и вдруг просто повстанцы собираются и захватывают большие участки территории. Люди долгое время ставили против него, и до сих пор это не срабатывало. Но сейчас, похоже, все по-другому», - сказал он.

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