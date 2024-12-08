Сирию ждет развал и кровавая бойня?

Итак, режим Башара Асада пал. Сам он, по данным источника ТАСС, прибыл вечером 8 декабря в Москву, где ему предоставлено политическое убежище. Ранее была информация, что, возможно, его самолет был сбит над Ливаном. Что дальше может происходить в Сирии? Да всякое. Непонятно даже, удастся ли сохраниться Сирии как единому самостоятельному государству, или же она распадется на куски под ударами межрелигиозной и межнациональной борьбы. Пестрая коалиция исламистов, которая захватила Дамаск и другие крупные города страны во главе со считающейся протурецкой «Хайят Тахрир аш Шам», бывшей «Ан-Нусрой», является слишком разношерстной, чтобы долго преодолевать внутренние, в том числе идеологические, разногласия после захвата власти. Возможен вариант, при котором сейчас в масштабах всей Сирии начнется ожесточенная кровавая борьба между представителями разных идеологических и этнических направлений.

Вероятен вариант, при котором ХТШ попытается сформировать центральное правительство в Дамаске, привлекая другие более или менее умеренные группировки. Но и в этом случае, и в случае, если ведущую роль попытается сыграть Сирийская национальная армия, которая напрямую поддерживается и финансируется Анкарой, следует ожидать заметного усиления влияния Турции на все политические процессы в Сирии. Попутно Турция попытается подавить движение курдов, которые на момент падения режима Асада контролировали около 40% территории страны. Занявшие Дамаск группировки уже вступили в бои с курдами на севере страны. СНА уже вошла в Манбидж, и турки тем самым получают контроль над одной из важнейших в регионе газораспределительных станций. Курды, контролируя Манбидж, удерживали его на протяжении практически всей гражданской войны, получая солидный ресурс в свой бюджет. «Сирийский Курдистан» формально контролируют «Сирийские демократические силы» (на стороне которого воюют курды, христиане, а также левые активисты из разных регионов мира), но эти силы слишком неравны с СНА, к тому же Турция готова оказывать СНА военную помощь, в том числе регулярными войсками и артиллерией. С точки зрения Анкары, любая «курдская автономия» — незаконное образование, которое должно быть уничтожено.

Наименее вероятен вариант, при котором будущий сирийский режим будет представлять собой более-менее светское государство, скажем, во главе с поддерживаемыми американцами, условно, «демократическими силами», к которым могли бы присоединиться представители алавитов, друзов, христиан, шиитов и т.д. Но такое правительство заведомо было бы правительством меньшинства, и удержать власть под ударами пассионарных и идеологически заряженных исламистов ему было бы крайне трудно. Ситуацией непременно воспользуются и уже пользуется Израиль, который ввел свои бронетанковые подразделения в южные районы Сирии под предлогом обеспечения безопасности. Иерусалим не хочет, чтобы значительные запасы вооружений, а тем более предположительно химического оружия, попали в руки каких бы то ни было исламистов. Поэтому в ближайшее время можно ожидать усиления израильских авиаударов по различным военным объектам Сирии вне зависимости от того, кто их контролирует. Собственно, эти удары уже начались. Израильские военные заняли буферную зону на Голанских высотах. Нетаньяху заявил, что после падения Асада перестало действовать соглашение о разграничении с Сирией 1974 года. Западная часть высот была оккупирована Израилем во время Шестидневной войны в июне 1967 года — тогда ЦАХАЛ разгромил Египет, Сирию, Алжир, Иорданию и Ирак. В 1981 году Кнессет принял «Закон о Голанских высотах» и аннексировал территории — восточная часть осталась за Сирией (тогда там правил отец Асада Хафез). Между двумя странами находилась разграничительная линия, которую контролировали миротворцы ООН, теперь Израиль перешел ее.

Главный проигравший в Сирии— это Иран. По сути, Тегеран сдал Асада, не отправив ему значительной военной помощи. Это может объясняться внутренними растущими противоречиями в самом Иране, где готовятся к смене престарелого аятоллы Хаменеи и не хотят ввязываться в серьезный военный конфликт за пределами страны. Иран потерпел поражение в попытке создать так называемый шиитский пояс от Ирана до Ливана и Йемена, теперь сухопутные каналы снабжения проиранской «Хезболлы» в Ливане перерезаны. Иранские военные советники и оставшиеся воинские подразделения уже выводятся из Сирии. Тегеран в ближайшее время окончательно утратит влияние на эту страну, где в любом случае сейчас доминирующую политическую роль будут иметь суннитские исламисты. Россия, будучи отвлеченной на Украину, в последнее время особо Сирией не занималась. Главный вопрос для Москвы после падения режима Асада - дальнейшая судьба баз в Тартусе и Хмеймиме. Это два главных актива, полученные от вмешательства в местную гражданскую войну на стороне Дамаска. Они сегодня представляют собой важнейший логистический узел для обеспечения присутствия России в Африке.