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Асада нет в Москве? Так утверждают сирийцы

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Отдел информации
02:17 538

Несколько часов назад агентство ТАСС сообщило о прибытии бывшего диктатора Сирии Башара Асада с членами семьи в Москву. По информации российского агентство, Кремль предоставил свергнутому диктатору убежище на территории России.

Спустя некоторое время на российских сайтах появилось фото прибывшего в Москву Асада.

Распространенное в России фото Асада с членами семьи

Однако, в некоторых сирийских изданиях и сирийском сегменте соцсетей распространенную россиянами информацию взяли под сомнение. Как утверждают сирийские СМИ, опубликованное фото – давнишнее, а на ней видны надписи на арабском языке.

Местонахождение диктатора все еще вызывает страстные споры и дискуссии в сирийском обществе.

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