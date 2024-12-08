Асада нет в Москве? Так утверждают сирийцы

Несколько часов назад агентство ТАСС сообщило о прибытии бывшего диктатора Сирии Башара Асада с членами семьи в Москву. По информации российского агентство, Кремль предоставил свергнутому диктатору убежище на территории России.

Спустя некоторое время на российских сайтах появилось фото прибывшего в Москву Асада.