Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных

Как сообщает ВВС, в центре внимания оказалась тюрьма Седная. Оппозиция называет ее «Местом человеческой бойни». Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) подсчитал в январе 2021 года, что около 30 тысяч задержанных погибли в этой тюрьме от пыток, жестокого обращения и массовых казней с начала гражданской войны в Сирии.

Повстанцы, захватившие власть в Сирии, выпускают из тюрем людей, попавших туда за время правления династии Асадов.

В тюрьме содержались как гражданские люди, так и те, кто выступал против режима Асада с оружием в руках.

Утром повстанцы смогли открыть все камеры, которые были на виду. Однако затем выяснилось, что тюрьма имеет несколько подземных этажей для тех, кого режим считал наиболее опасными преступниками. Эти камеры известны как «красный блок» или «камеры смерти».

Открыть эти камеры не удается, так как это можно сделать только с помощью сложной компьютерной системы. Однако вся прежняя охрана тюрьмы бежала.