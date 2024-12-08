Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии

Израильские войска продвинулись за пределы буферной зоны в районе Голанских высот на границе с Сирией, это стало первым «открытым вторжением» Израиля на сирийскую территорию после завершения Войны Судного дня в 1973 году и соглашения о прекращении огня 1974 года.

По данным издания, израильские силы заняли гору Хермон на сирийской стороне границы, а также «несколько других объектов, которые считаются важными для стабилизации контроля над районом». О контроле израильской стороны над горой Хермон после отхода оттуда сирийской армии сообщали до этого израильские и арабские СМИ. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на арабский источник заявил, что Россия передала Израилю два объекта в провинции Дараа, граничащей с буферной зоной, а также обсерваторию для наблюдения.

Axios сообщал, что Израиль уведомил США о своих планах установить контроль в буферной зоне, утверждая, что это временный шаг, который продлится от нескольких дней до нескольких недель, пока ситуация с безопасностью вдоль границы не стабилизируется. Два израильских чиновника сообщили изданию, что также Израиль в последние дни направил сирийским оппозиционным силам предупреждение, что, если они приблизятся к границе, израильская армия примет меры.

NYT отмечает, что Израиль много лет тайно действует в Сирии в рамках конфликта с ливанской «Хезболлой», силы которой поддерживали сирийское правительство.

8 декабря израильские войска выдвинулись в буферную зону в районе Голанских высот с сирийской стороны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объяснил это тем, что соглашение 1974 года, в рамках которого была установлена буферная зона, «рухнуло» и сирийская армия покинула свои позиции. «Мы прежде всего действуем для защиты нашей границы», — подчеркнул он. Это произошло после сообщений о захвате Дамаска сирийскими повстанцами. Позже в ЦАХАЛ сообщили об открытии фронта в Сирии и переброске туда войск. Израильские военные объявили несколько районов на Голанских высотах закрытой военной зоной. В ночь на 9 декабря израильская армия сняла ограничения «в соответствии с оценкой ситуации, проведенной Северным командованием».

Также Израиль нанес удары по ряду объектов на территории Сирии. Собеседники NYT подтвердили удары, отметив, что объекты, которые стали целями представляли опасность для Израиля. Так, израильские силы атаковали хранилища химоружия, батареям, оснащенным радарами, транспортным средствам с зенитными ракетами и запасам ракет «Скад».