Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада

Чиновников призовут к ответу «за зверства и преступления, совершенные против сирийского народа, включая применение химического оружия», отметил Блинкен.

США намерены привлечь к ответственности сторон, поддерживавших экс-президента Башара Асада, а также работавших при прежних властях Сирии влиятельных госслужащих, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Глава Госдепа также призвал оппозиционные силы в Сирии уважать права человека и защищать гражданское население страны.

По словам Блинкена, Вашингтон будет внимательно следить за происходящим в регионе.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале заявил, что Асад находится в Москве вместе с семьей, указав, что «Россия не предает друзей в трудных ситуациях». При этом в некоторых сирийских изданиях и сирийском сегменте соцсетей распространенную россиянами информацию взяли под сомнение. Как утверждают сирийские СМИ, опубликованное фото давнишнее, а на ней видны надписи на арабском языке.

Асад правил страной с 2000 года, приняв пост главы государства после своего отца, Хафеза Асада, по итогам безальтернативного референдума.