Наступление россиян в Донбассе
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Аналитики проекта DeepState в ночь на понедельник сообщили о продвижении российских войск вблизи пяти населенных пунктов Донецкой области.
«Враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино», — говорится в обновленной сводке.
В воскресенье аналитики сообщали, что россияне захватили четыре населенных пункта Донецкой области Украины.
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