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Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США
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Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США

Наступление россиян в Донбассе

09:00 1521

Аналитики проекта DeepState в ночь на понедельник сообщили о продвижении российских войск вблизи пяти населенных пунктов Донецкой области.

«Враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино», — говорится в обновленной сводке.

В воскресенье аналитики сообщали, что россияне захватили четыре населенных пункта Донецкой области Украины.

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