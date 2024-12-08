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Mobile POS — Мобильный POS-терминал для вашего бизнеса

09:08 647

Компания Epoint Inc. запускает новый продукт — Mobile POS, мобильное решение для приема безналичных платежей, которое помогает малому и среднему бизнесу обрабатывать оплаты проще и быстрее.

Партнером Epoint по цифровым решениям и продвижению продуктов электронной коммерции в Азербайджане является мировой лидер в сфере цифровых платежей — компания Visa.

Проект реализован совместно с технологическим вендором программного обеспечения компанией EasyGo.

Простота и удобство для любого бизнеса

Процесс подключения клиентов проводится полностью онлайн с использованием цифровой подписи для подписания документов, что значительно упрощает работу и сокращает время подключения. После единой регистрации на платформе Epoint, независимо от банка, клиент получает доступ к системе Mobile POS и может сразу начать использовать приложение для приема платежей.

Mobile POS превращает любой смартфон в полноценный POS-терминал, что особенно удобно для бизнеса, предоставляющего услуги на выезде или работающего с доставкой. Больше нет необходимости в громоздком оборудовании — все операции выполняются через мобильное приложение, которое можно установить за считанные минуты.

Основные преимущества Mobile POS:

  • Мобильность: Принимайте оплату там, где это удобно вам и вашим клиентам.
  • Гибкость: Поддерживает все типы карт, включая бесконтактные карты Visa и других платёжных систем, а также оплату через Apple Pay и Google Pay.
  • Безопасность: Все транзакции защищены с использованием передовых технологий безопасности, обеспечивая надежность на каждом этапе платежа.

Mobile POS предназначен для тех, кто ценит удобство, мобильность и безопасность при работе с клиентами. Это идеальное решение для предпринимателей, которым нужно надежное средство для приема платежей в любое время и в любом месте.

«Мы полностью оцифровали процесс получения мобильного POS-терминала, что упростит и ускорит подключение клиентов. Мы также внедрили децентрализованную стратегию продукта, который не привязан к конкретному банку и предоставляет клиентам свободу выбора счетов для получения средств.

Процесс получения мобильного терминала занимает всего несколько минут, в то время как в банках это может занять от 1 до 3 рабочих дней. Эти новшества соответствуют нашей стратегии развития цифровых и мобильных услуг, а также поддержке МСБ и микробизнесов в Азербайджане. Для первых клиентов мы предоставим услугу совершенно бесплатно в течение 3 месяцев», — сказал основатель и директор Epoint Inc. Зейнал Керимзаде.

Для получения более подробной информации о продукте Mobile POS и возможностях подключения, посетите наш сайт: epoint.az.

Контактная информация для прессы: Телефон: +99470 242 99 66

Электронная почта: [email protected]

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