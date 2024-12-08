Mobile POS — Мобильный POS-терминал для вашего бизнеса

Проект реализован совместно с технологическим вендором программного обеспечения компанией EasyGo.

Простота и удобство для любого бизнеса

Процесс подключения клиентов проводится полностью онлайн с использованием цифровой подписи для подписания документов, что значительно упрощает работу и сокращает время подключения. После единой регистрации на платформе Epoint, независимо от банка, клиент получает доступ к системе Mobile POS и может сразу начать использовать приложение для приема платежей.

Mobile POS превращает любой смартфон в полноценный POS-терминал, что особенно удобно для бизнеса, предоставляющего услуги на выезде или работающего с доставкой. Больше нет необходимости в громоздком оборудовании — все операции выполняются через мобильное приложение, которое можно установить за считанные минуты.

Основные преимущества Mobile POS:

Мобильность : Принимайте оплату там, где это удобно вам и вашим клиентам.

: Принимайте оплату там, где это удобно вам и вашим клиентам. Гибкость : Поддерживает все типы карт, включая бесконтактные карты Visa и других платёжных систем, а также оплату через Apple Pay и Google Pay.

: Поддерживает все типы карт, включая бесконтактные карты Visa и других платёжных систем, а также оплату через Apple Pay и Google Pay. Безопасность: Все транзакции защищены с использованием передовых технологий безопасности, обеспечивая надежность на каждом этапе платежа.

Mobile POS предназначен для тех, кто ценит удобство, мобильность и безопасность при работе с клиентами. Это идеальное решение для предпринимателей, которым нужно надежное средство для приема платежей в любое время и в любом месте.

«Мы полностью оцифровали процесс получения мобильного POS-терминала, что упростит и ускорит подключение клиентов. Мы также внедрили децентрализованную стратегию продукта, который не привязан к конкретному банку и предоставляет клиентам свободу выбора счетов для получения средств.

Процесс получения мобильного терминала занимает всего несколько минут, в то время как в банках это может занять от 1 до 3 рабочих дней. Эти новшества соответствуют нашей стратегии развития цифровых и мобильных услуг, а также поддержке МСБ и микробизнесов в Азербайджане. Для первых клиентов мы предоставим услугу совершенно бесплатно в течение 3 месяцев», — сказал основатель и директор Epoint Inc. Зейнал Керимзаде.