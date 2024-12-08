Президента Южной Кореи могут арестовать

Управление расследований коррупционных преступлений в отношении высокопоставленных служащих Республики Корея допускает, что президент страны Юн Сок Ёль может быть арестован по делу о мятеже (измене государству).

«Правовые меры возможны вне зависимости от поста [подозреваемого]», - сказал представитель ведомства. До этого расследование в отношении президента после получения заявлений с обвинениями в связи с военным положением начали полиция и прокуратура.

Ранее глава правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун сказал, что президент не будет участвовать в государственных делах, включая международные отношения, вплоть до его «контролируемой досрочной отставки». 7 декабря перед голосованием по импичменту президент Юн Сок Ёль заявил, что вверяет государственные дела, включая вопрос о своем сроке, правящей партии и правительству. Импичмент президенту объявлен не был из-за бойкота голосования правящей партией. Хан