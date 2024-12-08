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«Ошеломляющая цена»: Россия потратила более $200 млрд на войну

заявил шеф Пентагона
10:23 214

Потери России за первый год полномасштабной войны в Украине стали беспрецедентными, превысив суммарные расходы во всех конфликтах после Второй мировой войны, заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления на Национальном форуме по безопасности Рональда Рейгана в Калифорнии.

По словам Остина, Россия потеряла не менее 700 тысяч военных убитыми и ранеными с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. А военные расходы Кремля уже превысили 200 миллиардов долларов. Остин назвал эти цифры «ошеломляющей ценой», которую Россия платит за свою агрессию.

Глава Пентагона подчеркнул важность поддержке Украины. Он отметил успехи международной контактной группы «Рамштайн», которая обеспечила Украину более 57 миллиардами долларов прямой помощи в сфере безопасности.

«Вместе мы помогли Украине выстоять перед полномасштабной атакой крупнейшего войска в Европе», - подчеркнул Остин, отметив, что США и их союзники избежали ядерного противостояния с Россией, укрепили восточный фланг НАТО, а страны-члены Альянса увеличили ежегодные оборонные расходы на почти 80 миллиардов долларов.

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