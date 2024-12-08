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В Баку горел цех

фото; видео
10:31 1367

В районе поселка Кешля в Низаминском районе Баку произошел пожар в цехе, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, на место происшествия немедленно прибыли силы Государственной службы противопожарной охраны. Установлено, что пожар начался на первом этаже четырехэтажного здания и риск его распространения был высок.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь потушили до того, как он распространился на здание. При пожаре сгорели деревянные конструкции цеха площадью 456 кв.м, 156 кв.м из них уничтожено огнем. Также сгорели конструкции краскоцеха площадью 167 кв.м. Большая часть деревянного цеха и здания были спасены от огня.

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