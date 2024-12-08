Турция поможет в «строительстве новой Сирии»

Турция окажет всяческую поддержку Сирии в переходный период после ухода с поста президента Башара Асада. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Издание называет три приоритетных направления политики Анкары на сирийском направлении: «строительство новой Сирии», противодействие террористической Рабочей партии Курдистана и ее сирийскому ответвлению – так называемым «Силам народной самообороны», обеспечение возвращения на родину сирийских беженцев. По данным МВД Турции, в стране насчитывается 2,9 млн сирийцев.

Турция решительно настроена положить конец присутствию РПК у своих границ и закрыть террористический коридор. Вслед за взятием Манбиджа на севере Сирии Сирийской национальной армией она намерена покончить с присутствием РПК в Кобани и Камышлы в том же регионе, пишет Hürriyet.

Газета также отмечает, что для Анкары не стали неожиданными события в Сирии, которые привели к падению администрации Асада. «Национальная разведывательная организация и турецкие вооруженные силы постоянно следили за ситуацией в регионе. 27 ноября, когда сирийская оппозиция начала наступление на Алеппо, Анкара знала, что операция «Молния» быстро дойдет до Дамаска. Поэтому свержение Асада стало неожиданностью для всего мира, но только не для Анкары», - пишет издание.