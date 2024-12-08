USD 1.7000
EUR 1.7909
RUB 1.6953
Подписаться на уведомления
Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США
Новость дня
Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США

Сенсационное заявление Трампа: Путин проиграл, а Зеленский хочет мира

10:52 3315

Президент Украины Владимир Зеленский желает завершить войну с Россией, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью New York Post.

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое, — сказал Трамп. — Он хочет прекращения огня. Мы не обсуждали детали. Он считает, что пришло время».

Трамп выразил уверенность, что и российский президент Владимир Путин должен полагать, что «пришло время», потому что президент РФ «проиграл — когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не наступит мир».

По мнению избранного президента США, Москва не смогла добиться своих целей и «все они увязли в этой ужасной войне, которая никогда не должна была произойти».

«Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой нелепой войне», — добавил Трамп.

Так политик прокомментировал встречу с Зеленским, которая состоялась в Париже при посредничестве французского президента Эммануэля Макрона. По информации Axios, первоначально республиканец не планировал проводить переговоры с украинским президентом, но его переубедил Макрон, и в результате беседа получилась «хорошей и плодотворной».

Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии
Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии обновлено 12:25
12:25 4832
Иран: Асад не ожидал от своей армии такого
Иран: Асад не ожидал от своей армии такого
11:50 1441
Неприятность для Индии
Неприятность для Индии
11:11 2721
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
10:41 1828
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
08:18 4234
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
02:26 8124
Обстрел парламента Грузии продолжается
Обстрел парламента Грузии продолжается революция фейерверков; ВИДЕО; обновлено 01:55
01:55 12110
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 7278
Россия потеряла ворота в Северную Африку
Россия потеряла ворота в Северную Африку комментарий по горячим следам; все еще актуально
8 декабря 2024, 11:41 10868
Стратегический тупик в Тбилиси
Стратегический тупик в Тбилиси haqqin.az из Грузии
8 декабря 2024, 04:47 10722
Эрдоган: «Уважаю Шрёдера, он не пил пиво…»
Эрдоган: «Уважаю Шрёдера, он не пил пиво…»
01:09 7571

ЭТО ВАЖНО

Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии
Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии обновлено 12:25
12:25 4832
Иран: Асад не ожидал от своей армии такого
Иран: Асад не ожидал от своей армии такого
11:50 1441
Неприятность для Индии
Неприятность для Индии
11:11 2721
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
10:41 1828
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
08:18 4234
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
02:26 8124
Обстрел парламента Грузии продолжается
Обстрел парламента Грузии продолжается революция фейерверков; ВИДЕО; обновлено 01:55
01:55 12110
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 7278
Россия потеряла ворота в Северную Африку
Россия потеряла ворота в Северную Африку комментарий по горячим следам; все еще актуально
8 декабря 2024, 11:41 10868
Стратегический тупик в Тбилиси
Стратегический тупик в Тбилиси haqqin.az из Грузии
8 декабря 2024, 04:47 10722
Эрдоган: «Уважаю Шрёдера, он не пил пиво…»
Эрдоган: «Уважаю Шрёдера, он не пил пиво…»
01:09 7571
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться