Сенсационное заявление Трампа: Путин проиграл, а Зеленский хочет мира

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое, — сказал Трамп. — Он хочет прекращения огня. Мы не обсуждали детали. Он считает, что пришло время».

Трамп выразил уверенность, что и российский президент Владимир Путин должен полагать, что «пришло время», потому что президент РФ «проиграл — когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не наступит мир».

По мнению избранного президента США, Москва не смогла добиться своих целей и «все они увязли в этой ужасной войне, которая никогда не должна была произойти».

«Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой нелепой войне», — добавил Трамп.

Так политик прокомментировал встречу с Зеленским, которая состоялась в Париже при посредничестве французского президента Эммануэля Макрона. По информации Axios, первоначально республиканец не планировал проводить переговоры с украинским президентом, но его переубедил Макрон, и в результате беседа получилась «хорошей и плодотворной».