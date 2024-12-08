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Известного рэпера обвиняют в изнасиловании

11:03 1909

Рэпера и продюсера Jay-Z (настоящее имя — Шон Катер) обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке другого исполнителя — P.Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) в 2000 году, сообщает NBC News со ссылкой на иск.

Иск изначально подали в октябре, ответчиком значился Комбс, 9 декабря заявление было подано повторно, чтобы включить Картера.

Иск подал адвокат Тони Базби, который представляет более сотни других заявителей по делу Комбса. Он отказался от комментариев телеканалу. В иске говорится, что перед повторной подачей иска адвокат истца направил Картеру письмо «с запросом о посредничестве для разрешения этого вопроса». В ответ рэпер подал собственный иск против юриста.

Jay-Z — один из известнейших американских рэперов. В 2023 году Billboard назвал его величайшим рэпером всех времен. Он записал десятки синглов, в том числе совместно с другими артистами. У Картера и его жены Beyonce (Бейонсе Ноулс) трое детей — 12-летняя дочь Блю Айви и семилетние двойняшки Руми и Сэм. В 2023 году Forbes назвал Jay-Z самым богатым хип-хоп-исполнителем в мире с состоянием в $2,5 млрд. Вторую строчку тогда занял P.Diddy с состоянием примерно $1 млрд. Также Jay-Z занял третье место в списке самых высокооплачиваемых артистов.

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