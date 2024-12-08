Неприятность для Индии

Уход с поста президента Сирии Башара Асада, который поддерживал Нью-Дели в кашмирском вопросе, станет ударом по Индии в исламском мире. Об этом пишет индийская газета The Economic Times.

«Падение режима Асада в Сирии и усиление экстремистских сил - это удар по Индии в исламском мире. Сирия при Асаде последовательно поддерживала позицию Индии по Кашмиру, в том числе в ОИС. Это изменение создает угрозу безопасности для Индии…» – указало издание.

Газета обратила внимание, что «Сирия поддерживала ограниченные связи с Пакистаном и развила более тесные политические связи с Индией, в том числе на многосторонних платформах». Исламабад же не получал достаточной поддержки от Сирии при Асаде в вопросе Кашмира, утверждается в статье.

Издание напомнило, что после того как в 2019 году Нью-Дели отменил статью 370 Конституции страны, наделяющий индийскую союзную территорию Джамму и Кашмир особой автономией, Сирия назвала это внутренним делом Индии. «Правительство Башара Асада придерживалось мнения, что Нью-Дели имел право решать кашмирский вопрос любым способом. Индия со своей стороны поддерживала режим Асада во время кампании против ИГИЛ, а Сирия была ключевым партнером Индии в арабском мире», - отметило издание.