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Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США
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Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США

Латакия и Манбидж под контролем оппозиции Сирии

обновлено 11:59
11:59 1957

Сирийская национальная армия (СНА) установила контроль над городом Манбиджем на севере Сирии в результате проведенной операции. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в турецких силах безопасности.

Операция была начата 8 декабря с целью лишить террористическую Рабочую партию Курдистана контроля над Манбиджем.

* * * 11:24

Сирийская оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Об этом ТАСС сообщил источник в сирийской провинции.

По его словам, вооруженные формирования вошли на территорию Тартуса и Джеблы, когда оппозиция объявила о свержении президента Сирии Башара Асада. Источник также подчеркнул, что члены оппозиции не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.

«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме», - сказал он.

Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что члены вооруженной оппозиции вошли в Джеблу. По словам собеседника агентства, днем 8 декабря боевики находились в центре города, но российским военным не угрожали.

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