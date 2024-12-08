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Иран: Асад не ожидал от своей армии такого

11:50 1458

У Тегерана была информация о возможном наступлении оппозиционных группировок в Сирии, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Его слова приводит агентство Tasnim.

Аракчи утверждает, что эти данные Иран передал властям Сирии. «Удивительной была неспособность сирийской армии дать отпор, а также скорость развития событий, которая была неожиданной», — заявил министр.

По его словам, Башар Асад «был удивлен тем, как действует его собственная армия». «Было понятно, что в самой Сирии нет правильного анализа. Я думаю, что сирийская армия оказалась в плену психологической войны», — сказал Аракчи.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что сирийские оппозиционные силы еще полгода назад уведомили власти Турции о планах крупномасштабного наступления. Лидеры группировок сочли, что «получили молчаливое одобрение» Анкары на дальнейшие действия. В МИД Турции заявили 8 декабря, что Анкара не причастна к наступлению вооруженных группировок и не давала своего одобрения.

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