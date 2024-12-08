В Минтруда хотят изменить квоты на трудовую миграцию

На заседании были обсуждены вопросы использования утвержденной на 2024 год квоты на трудовую миграцию и предложения по квоте на 2025 год с участием членов комиссии, представляющих соответствующие государственные учреждения.

Под председательством министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева прошло очередное заседание комиссии по подготовке предложений и координации работы в сфере установления квоты на трудовую миграцию.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что успешная социально-экономическая политика президента Ильхама Алиева способствует устойчивому развитию на рынке труда страны. Отмечалось, что предложения по квоте на трудовую миграцию на следующий год были разработаны с учетом диверсификации экономики, спроса работодателей на сотрудников, обладающих современными профессиями и специальностями. Также учитывались проведенные анализы рабочей силы, поступающей на рынок труда, и прогнозы, связанные с этим рынком.

Было указано на ежегодное увеличение числа квалифицированных кадров, поступающих на рынок труда, а также на мероприятия, направленные на повышение навыков и конкурентоспособности рабочей силы. В связи с этим обсуждалась необходимость определения спроса на иностранную рабочую силу на 2025 год с учетом тенденции к снижению, а также замещения квалифицированных иностранных специалистов отечественными трудовыми ресурсами.

В рамках заседания рассматривались вопросы реализации проектов в таких сферах, как добывающая промышленность, научно-техническая деятельность, строительство, а также привлечение квалифицированных иностранных специалистов к масштабным строительным работам на освобожденных от оккупации территориях.

По итогам обсуждений было принято решение направить в Кабинет министров предложения по квоте на трудовую миграцию на 2025 год, а также по изменению утвержденной квоты на 2024 год.