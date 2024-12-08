USD 1.7000
EUR 1.7909
RUB 1.6953
Подписаться на уведомления
Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США
Новость дня
Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США

В Минтруда хотят изменить квоты на трудовую миграцию

12:06 482

Под председательством министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева прошло очередное заседание комиссии по подготовке предложений и координации работы в сфере установления квоты на трудовую миграцию.

На заседании были обсуждены вопросы использования утвержденной на 2024 год квоты на трудовую миграцию и предложения по квоте на 2025 год с участием членов комиссии, представляющих соответствующие государственные учреждения.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что успешная социально-экономическая политика президента Ильхама Алиева способствует устойчивому развитию на рынке труда страны. Отмечалось, что предложения по квоте на трудовую миграцию на следующий год были разработаны с учетом диверсификации экономики, спроса работодателей на сотрудников, обладающих современными профессиями и специальностями. Также учитывались проведенные анализы рабочей силы, поступающей на рынок труда, и прогнозы, связанные с этим рынком.

Было указано на ежегодное увеличение числа квалифицированных кадров, поступающих на рынок труда, а также на мероприятия, направленные на повышение навыков и конкурентоспособности рабочей силы. В связи с этим обсуждалась необходимость определения спроса на иностранную рабочую силу на 2025 год с учетом тенденции к снижению, а также замещения квалифицированных иностранных специалистов отечественными трудовыми ресурсами.

В рамках заседания рассматривались вопросы реализации проектов в таких сферах, как добывающая промышленность, научно-техническая деятельность, строительство, а также привлечение квалифицированных иностранных специалистов к масштабным строительным работам на освобожденных от оккупации территориях.

По итогам обсуждений было принято решение направить в Кабинет министров предложения по квоте на трудовую миграцию на 2025 год, а также по изменению утвержденной квоты на 2024 год.

Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии
Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии обновлено 12:25
12:25 4842
Иран: Асад не ожидал от своей армии такого
Иран: Асад не ожидал от своей армии такого
11:50 1461
Неприятность для Индии
Неприятность для Индии
11:11 2736
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
10:41 1831
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
08:18 4240
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
02:26 8127
Обстрел парламента Грузии продолжается
Обстрел парламента Грузии продолжается революция фейерверков; ВИДЕО; обновлено 01:55
01:55 12114
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 7280
Россия потеряла ворота в Северную Африку
Россия потеряла ворота в Северную Африку комментарий по горячим следам; все еще актуально
8 декабря 2024, 11:41 10868
Стратегический тупик в Тбилиси
Стратегический тупик в Тбилиси haqqin.az из Грузии
8 декабря 2024, 04:47 10722
Эрдоган: «Уважаю Шрёдера, он не пил пиво…»
Эрдоган: «Уважаю Шрёдера, он не пил пиво…»
01:09 7574

ЭТО ВАЖНО

Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии
Впервые за полвека: Израиль вошел на территорию Сирии обновлено 12:25
12:25 4842
Иран: Асад не ожидал от своей армии такого
Иран: Асад не ожидал от своей армии такого
11:50 1461
Неприятность для Индии
Неприятность для Индии
11:11 2736
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
Турция поможет в «строительстве новой Сирии»
10:41 1831
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
Американцы намерены привлечь к ответственности союзников Асада
08:18 4240
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
Асад держал на замке пыточную тюрьму для политзаключенных
02:26 8127
Обстрел парламента Грузии продолжается
Обстрел парламента Грузии продолжается революция фейерверков; ВИДЕО; обновлено 01:55
01:55 12114
Сирию ждет развал и кровавая бойня?
Сирию ждет развал и кровавая бойня? прогнозы - не благодарное дело
01:46 7280
Россия потеряла ворота в Северную Африку
Россия потеряла ворота в Северную Африку комментарий по горячим следам; все еще актуально
8 декабря 2024, 11:41 10868
Стратегический тупик в Тбилиси
Стратегический тупик в Тбилиси haqqin.az из Грузии
8 декабря 2024, 04:47 10722
Эрдоган: «Уважаю Шрёдера, он не пил пиво…»
Эрдоган: «Уважаю Шрёдера, он не пил пиво…»
01:09 7574
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться