Иран пошел на прямой контакт с лидерами сирийской оппозиции
12:09 667
Тегеран поддерживает прямой канал связи с руководством сирийской вооруженной оппозиции, захватившей власть в Дамаске. Об этом Reuters сообщил иранский чиновник.
По его словам, это необходимо, чтобы «предотвратить враждебность» в отношениях Ирана и Сирии. Исламская республика «открыта к диалогу» с новыми сирийскими властями, добавил он.
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