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Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США
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Сирийские повстанцы через Турцию дали обещание США

Иран пошел на прямой контакт с лидерами сирийской оппозиции

12:09 667

Тегеран поддерживает прямой канал связи с руководством сирийской вооруженной оппозиции, захватившей власть в Дамаске. Об этом Reuters сообщил иранский чиновник.

По его словам, это необходимо, чтобы «предотвратить враждебность» в отношениях Ирана и Сирии. Исламская республика «открыта к диалогу» с новыми сирийскими властями, добавил он. 

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