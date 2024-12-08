В Донецке взорвали начальника колонии

Начальник Еленовской колонии «ДНР» Сергей Евсюков скончался утром 9 декабря в центре Донецка после взрыва автомобиля. Жена Евсюкова, находившаяся в машине, получила тяжелые ранения – ей оторвало ногу. Пострадавшая доставлена в больницу, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом информирует The Insider.

Взрыв произошел в районе пересечения Университетской улицы и Комсомольского проспекта. По предварительной версии, под днище автомобиля Toyota Land Cruiser Prado был заложен пластид мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сергей Евсюков ранее был обвинен украинскими властями в причастности к гибели военнопленных ВСУ из батальона «Азов», содержавшихся в Еленовской колонии. 29 июля 2022 года в результате взрыва в колонии погибли 53 украинских военнопленных и еще 130 получили ранения.