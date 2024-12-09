Без Турции вопрос Сирии не решить

Выступая перед журналистами спустя несколько часов после падения режима в Дамаске, Фидан озвучил планы Анкары по будущему Сирии. Он заявил, что Турция начинает работу по возвращению сирийских беженцев, долгие годы проживавших в стране, на освобожденные от сил режима территории. Что касается новой оппозиционной власти в Сирии, Фидан отметил важность создания системного кабинета, включающего все стороны, и призвал избегать мести. Он также подчеркнул сотрудничество с международными силами, особо выделив США и Катар.

События в Сирии отражают изменение баланса сил в пользу Турции в регионе. За несколько часов до взятия Дамаска, на, возможно, последней встрече «астанинской тройки» в Дохе, главы МИД России и Ирана были вынуждены признать влияние Анкары в Сирии. Немецкое издание Bild подчеркнуло, что ни один план в Сирии не может быть реализован без Турции, раскритиковав США и Европу за игнорирование требований Анкары.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением после того, как сирийская оппозиция взяла под контроль Дамаск, а Башар Асад покинул страну. Выступление Фидана на Форуме в Дохе-2024 в Катаре стало главной темой для ведущих мировых СМИ.

«Мы сотрудничаем с международными силами для сохранения территориальной целостности Сирии. Катар — наш важный партнер в этом процессе. Диалог с США также продолжается, особенно по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности», — сказал Фидан, уточнив, что обсуждал с Вашингтоном проблему террористической организации РПК/ОНС на востоке Сирии.

Фидан отметил, что Турция предвидела будущие проблемы сирийского правительства. По его словам, именно поэтому президент Эрдоган в июне предложил Асада начать диалог с Анкарой и оппозицией. «Все наши усилия оказались безрезультатными. Мы предвидели, что что-то произойдет. Режим постепенно разлагался и разрушался. Мы действительно пытались предотвратить это, но с режимом встреч не проводили и никаких связей с ним не имели», — заявил Фидан.

Касаясь Астанинского процесса, министр отметил его фактический провал. По словам Фидана, сирийские власти имели достаточно времени с момента замораживания конфликта для решения проблем, однако не воспользовались имеющимися возможностями. «Это объясняет, почему такие города, как Алеппо, сдались без единого выстрела», — сказал Фидан.

В процессе восстановления Сирии Анкара намерена сотрудничать с соседними странами, включая Саудовскую Аравию, Катар, Египет и Иорданию. Фидан подчеркнул, что Турция будет тесно взаимодействовать с новой сирийской администрацией.

«Территориальная целостность и благополучие Сирии должны быть сохранены. В переходный период нужно быть крайне осторожными. Мы делаем все возможное, чтобы ИГИЛ и РПК не воспользовались ситуацией», — заявил министр.

Глава турецкой дипломатии также отметил усилия Анкары по улучшению механизмов координации среди сирийской оппозиции и объединению всех сторон. Однако он категорически заявил, что в переходном правительстве Сирии не будет места для РПК и ее сирийского «филиала» РПК/ОНС.

По мнению политических аналитиков, заявления Фидана подтверждают роль Анкары как ключевого игрока в формировании будущего Сирии. Турция берет на себя ведущую роль как в объединении сирийских сторон, так и в восстановлении страны. Анкара не допустит, чтобы РПК/ОНС участвовали в процессе преобразования Сирии.

Эксперты отмечают, что вскоре после выступления Фидана сирийская оппозиция взяла Манбидж на западном берегу Евфрата и вошла в центр Дейр-эз-Зора, что свидетельствует о решимости Анкары в этом вопросе. Из заявлений Фидана также становится ясно, что Анкара активно взаимодействует с Вашингтоном по вопросу РПК/ОНС.