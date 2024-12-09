Представители Госагентства водных ресурсов в Турции

Сотрудники Азербайджанского агентства водных ресурсов (АДСЕА) Афсана Эсгерова, Эльмар Оруджов, Руслан Салманов, Ильгар Гасанов и Эльнур Насиров в рамках визита в Турцию встретились с гендиректором Государственного управления водных ресурсов Турции (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) Мехметом Акифом Балта и специалистами ведомства с целью совершенствования государственной системы контроля за использованием и охраной водных ресурсов.

На встречах был проведен обмен опытом по поводу деятельности Службы государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов, просмотрены презентации и даны ответы на вопросы.

Особенно было подчеркнуто, что обмен опытом между двумя странами в этой области должен интенсивно продолжаться.