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Азербайджанский фундук поедет в Европу

13:06 1208

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает свою деятельность по обеспечению безопасности пищевых продуктов в процессе операций импорта и экспорта.

В этом контексте проводимые AQTA работы, в том числе направленные на обеспечение устойчивости экспорта фундука на европейские рынки, уже дают результаты.

Так, за прошедший период этого года в Системе оперативного оповещения о продуктах питания и кормов Европейского cоюза (ЕС) не было зафиксировано ни одного уведомления о наличии афлатоксинов в фундуке, экспортируемом из нашей страны в государства-члены Союза.

Этот успех является прямым результатом усиления мер контроля при экспорте продовольственных товаров из Азербайджана. Кроме того, это успешный показатель масштабных мероприятий, направленных на повышение безопасности и качества производства и экспорта фундука, соответствие международным требованиям и более высокий уровень защиты продовольственной безопасности в нашей стране.

Полученный результат также поспособствует повышению конкурентоспособности азербайджанского фундука на европейских рынках.

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