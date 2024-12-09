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В Турции столкнулись военные вертолеты. Среди погибших генерал

видео; обновлено 13:57
13:57 1597

Два вертолета турецких вооруженных сил столкнулись в провинции Ыспарта в центральной части Турции. Погибли шесть военнослужащих, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин в эфире телеканала TRT Haber.

«Произошло столкновение двух вертолетов училища сухопутных сил», - сказал он.

Anadolu передает, что один из погибших - бригадный генерал Иса Байдилли.

Один из вертолетов упал рядом с АЗС. В район происшествия были направлены пожарные команды. Возгорание на месте падения вертолета быстро потушили.

Ранее сообщалось о четырех погибших. По данным TRT Haber, вертолет вылетел из училища сухопутных сил турецкой армии в Ыспарте. По информации телеканала NTV, на борту были пять человек.

* * * 13:07

Вертолет турецких вооруженных сил разбился в провинции Ыспарта в центральной части Турции. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на местные власти.

По их данным, погибли четыре человека. Вертолет упал рядом с АЗС. В район происшествия направлены пожарные команды.

По данным TRT Haber, вертолет вылетел из училища сухопутных сил турецкой армии в Ыспарте.

По информации телеканала NTV, на борту было пять человек.

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