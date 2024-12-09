В Турции столкнулись военные вертолеты. Среди погибших генерал

Два вертолета турецких вооруженных сил столкнулись в провинции Ыспарта в центральной части Турции. Погибли шесть военнослужащих, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин в эфире телеканала TRT Haber.

«Произошло столкновение двух вертолетов училища сухопутных сил», - сказал он.

Anadolu передает, что один из погибших - бригадный генерал Иса Байдилли.

Один из вертолетов упал рядом с АЗС. В район происшествия были направлены пожарные команды. Возгорание на месте падения вертолета быстро потушили.

Ранее сообщалось о четырех погибших. По данным TRT Haber, вертолет вылетел из училища сухопутных сил турецкой армии в Ыспарте. По информации телеканала NTV, на борту были пять человек.