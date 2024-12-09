В Турции столкнулись военные вертолеты. Среди погибших генерал
Два вертолета турецких вооруженных сил столкнулись в провинции Ыспарта в центральной части Турции. Погибли шесть военнослужащих, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин в эфире телеканала TRT Haber.
«Произошло столкновение двух вертолетов училища сухопутных сил», - сказал он.
Anadolu передает, что один из погибших - бригадный генерал Иса Байдилли.
Один из вертолетов упал рядом с АЗС. В район происшествия были направлены пожарные команды. Возгорание на месте падения вертолета быстро потушили.
Ранее сообщалось о четырех погибших. По данным TRT Haber, вертолет вылетел из училища сухопутных сил турецкой армии в Ыспарте. По информации телеканала NTV, на борту были пять человек.
Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 9, 2024
5 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı https://t.co/FaBSBpeWem pic.twitter.com/qGgUOHwBJH
* * * 13:07
Вертолет турецких вооруженных сил разбился в провинции Ыспарта в центральной части Турции. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на местные власти.
По их данным, погибли четыре человека. Вертолет упал рядом с АЗС. В район происшествия направлены пожарные команды.
По данным TRT Haber, вертолет вылетел из училища сухопутных сил турецкой армии в Ыспарте.
По информации телеканала NTV, на борту было пять человек.